Cristian Benavente: Qué hace imposible su llegada a Alianza Lima pese a que lo acercaría a la selección peruana

Sonó de manera rotunda en un programa de FOX Sports. Cristian Benavente ilusionó de inmediato a los hinchas de Alianza Lima, que se impresionaron con el rumor: que Cristian Benavente sea uno de los grandes refuerzos para Alianza Lima. ¿Era posible el fichaje de una de las figuras de la selección peruana para el medio local?

Alianza Lima pasa por un pésimo momento y no solo le hace falta un entrenador, también fichajes de renombre que ayuden a levantar al equipo para el Clausura en la lucha por el título nacional. Entre los grandes candidatos para chapar el banco está Pablo Bengoechea, de quien dicen ya tendría acuerdo por dos temporadas. ¿Cómo entra Cristian Benavente ahí? Según el programa FOX Sports, el 'Chaval' es una opción.

¿Cómo? ¿Por qué sí?¿Por qué no?

Cristian Benavente es actual jugador del Pyramids FC de Egipto, una liga que parece haberlo alejado de la selección peruana. Llegar al medio local, a Alianza Lima, podría ayudarlo a tener más cercanía con el comando técnico. Eso es un punto a favor.

¿Un punto en contra? Cristian Benavente se convirtió en uno de los futbolistas peruanos mejor pagados al llegar al Pyramids FC de Egipto. Su llegada a Alianza Lima entonces, por el factor económico, sería inviable. O Alianza Lima tendría que recaudar mucho presupuesto.

Un dato no menor: Cristian Benavente percibe cerca de 3 millones de euros por año y su valor de mercado alcanza los 6 millones de euros, cifra que recibió el Sporting Charleroi. ¿Otro punto en contra? Los antecedentes no han sido buenos. Jugadores de selección peruana como Pedro Gallese y Wilder Cartagena no han logrado el éxito esperado.

