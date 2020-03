Hace algunos años decidió jugar por el Perú y ahora confiesa que sueña jugar en el Perú. Cristian Benavente, delantero peruano del FC Nantes de Francia, reveló que llegar a la Liga 1 es una posibilidad abierta para él y así cumplir con los sueños de sus familiares y propios. El atacante habló del hinchaje de su abuelo por Deportivo Municipal y las chances de llegar al cuadro edil.

En una entrevista con Movistar Deportes, Cristian Benavente habló sobre sus ganas de vivir en Perú y jugar en el campeonato local. No brindó detalles del color de la camiseta que le gustaría vestir, pero le dejó abierta la puerta a Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Deportivo Municipal.

“Me gustaría jugar y vivir en Perú algún tiempo porque no lo he podido hacer nunca. Siempre voy a Lima en verano cuando tengo vacaciones y tengo ganas de quedarme. Me gustaría probar, vivir en Perú y jugar allá. No te puedo decir en qué equipo porque no lo he pensando, ni en cuál me gustaría, ni del cuál soy hincha”, aseguró Benavente.

Cristian Benavente confesó que le gustaría llegar al fútbol peruano. (Video: Movistar Deportes)

“Mi abuelo es de Deportivo Municipal que es un equipo que todos quieren mas o menos en Perú, él no entra en polémicas. Mi tío que vive en Perú es de Sporting Cristal, o sea que no está ni en un bando ni en otro. La posibilidad de jugar en 'Muni’ está igual que la de jugar en Universitario, Alianza, Cristal o cualquier otro”, continuó.

Su relación con Percy Prado

El volante peruano, Percy Prado es uno de los jugadores que ha aparecido en el radar de la Selección Peruana en los últimos años. El futbolista comparte equipo con Cristian Benavente y este último contó que tienen una buena amistad.

El ‘chaval’ aseguró, en la misma entrevista, que suelen salir a comer a restaurantes peruanos, incluso sostuvo que tenían una salida pendiente que tuvo que aplazarse debido a la cuarentena que tienen que acatar a causa del coronavirus.