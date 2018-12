Cristal vs. Alianza: Así fue el encontrón entre Bengoechea y Mario Salas

Pablo Bengoechea y Mario Salas tuvieron un encontrón en el segundo tiempo de la final entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Estratega blanquiazul reprochó a Gabriel costa por fingir una falta y el 'Comandante' celeste salió en defensa de su jugador.

Técnicos cruzaron palabras

Las cosas se venían caldeando dentro del campo de juego con entradas fuertes y esto se trasladó a los banquillos. Luego de una aparente falta, Pablo Bengoechea le dijo a Gabriel Costa 'no seas piscinero', esto no le gustó para nada a Mario Salas, quien de inmediato se acercó al uruguayo para pedirle que no altere más las cosas.

Sporting Cristal goleó 3-0 a Alianza Lima y se proclamó campeón del Descentralizado 2018. Los goles fueron de Jorge Cazulo, Gabriel Costa y Emanuel Herrera, pero el verdadero artífice de esta gran campaña estuvo en el banco: el técnico Mario Salas.

Foto: Gonzalo Córdova

Así formaron

Sporting Cristal: Álvarez; Madrid, Merlo, Revoredo, Céspedes; Cazulo, Ballón, Calcaterra; López, Costa y Herrera

Alianza Lima: Butrón; Duclós, Godoy, Riojas, Garro; Cruzado, Lemos; Quevedo, L. Ramírez; Hohberg y Affonso