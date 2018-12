Gabriel Costa: "Yo quiero salir campeón de la Copa Libertadores" [VIDEO]

Sporting Cristal arrasó en el campeonato local y él fue uno de los mejores elementos del conjunto celeste. Gabriel Costa, 26 goles y 19 asistencias, no se conforma con lo conseguido y apunta a otro objetivo mayor: lograr el título de la Copa Libertadores.

"Es totalmente diferente competir en la Libertadores porque te vas a encontrar con equipos de mucho poder económico y jerarquía. Nos tenemos que preparar y convencer de que tenemos que hacer una buena copa. Esa es la mentalidad que hay que tener", sostuvo Costa en Fox Sports Radio Perú.

"Yo quiero salir campeón de la Copa Libertadores. Nos tenemos que preparar para salir campeón de esa competencia y del torneo local", añadió.

Sporting Cristal integra el grupo C junto a Olimpia (Paraguay), Godoy Cruz (Argentina) y Universidad de Concepción (Chile). Consultado sobre la serie que les tocó, Costa manifestó escuetamente: "Un grupo bien, normal".

En la misma charla, el hombre de ofensiva dijo que es "increíble el crecimiento que he tenido en estos cinco últimos años acá en Perú". "Me he superado demasiado", apuntó.

Asimismo, Gabriel Costa, haciendo gala de una gran humildad, dijo que Emanuel Herrera tiene que ser elegido el mejor del campeonato. "Tendrán que pasar muchos años para que vuelva un '9' y haga esa cantidad de goles", afirmó.