Sporting Cristal | Vivas explica ausencia de Arce en la Sudamericana: "Está lesionado y ha bajó su nivel" | VIDEO

El Sporting Cristal vs. Unión Española por la Copa Sudamericana a jugarse este martes 28 de abril tendrá una baja en el cuadro celeste. El volante Patricio Arce no será tomado en cuenta por el comando técnico, debido a un esguince que sufre desde hace varias semanas. Según las propias declaraciones del DT Claudio Vivas, Arce será baja un mes.

La baja de Patricio Arce no mermará el equipo titular, ya que el volante que llegó esta temporada proveniente de Melgar, no es titular. El presente de Patricio no ha sido el mejor. Llegó como refuerzo para la Copa Libertadores, pero no pasa su mejor momento: "Su nivel ha bajado y queremos recuperarlo", indicó Claudio Vivas.

A Sporting Cristal le basta un empate por cualquier marcador para pasar a la siguiente etapa, en el peor de los casos, hasta perdiendo por 0-2 puede clasificar, ya que ganó 0-3 en el duelo de ida. Los goles los anotaron Christofer Gonzales y Cristian Ortíz en dos oportunidades.

"Será un partido duro ante Unión Española. No vamos a confiarnos y saldremos con todo. Christofer Gonzales y Cristian Ortíz ya están mucho mejor y jugarán. Pondremos a los mejores", finalizó Claudio Vivas.

Como se recuerda, Sporting Cristal llegó a la Copa Sudamericana, tras quedar en el tercer lugar de su grupo en la Copa Libertadores. El otro equipo peruano en este certamen es Melgar.

