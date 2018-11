Cortocircuito en Universitario entre plantel y Nicolás Córdova

Nicolás Córdova tiene más problemas que Baldor para terminar el año con una sonrisa en Universitario de Deportes. Es que su carácter lo traiciona y dice las cosas que siente, sin anestesia, perjudicando e hiriendo susceptibilidades.

Primero por su forma de tratar a sus propios jugadores -según cuentan fuentes cercanas a la ‘U’-, es demasiado soberbio, vive renegando, nada paternalista, cree tener siempre la verdad, y por ello no cae bien en el grupo. Un problema inmenso para sus jugadores y para él es que, incluso, no tendrá defensas titulares para el duelo con Real Garcilaso en el Cusco.

Un verdadero dolor de cabeza si pensamos que la ‘Máquina’ cusqueña saldrá a liquidar a la crema. Es que Horacio Benincasa está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, Werner Schuler y Alberto Rodríguez siguen lesionados, lo mismo que el desgarrado Ángel Romero, el juvenil Brayan Velarde y José Zevallos, afectados por la selección Sub-20, al igual que Aldo Corzo en la mayor. Es decir, habrá que jugar con los utileros ‘Pajita’, ‘Zapatito’ y ‘Piraña’ en el fondo.

Sin embargo, lo que más se cuestiona al técnico es que tras la derrota con Municipal expresó que sus “jugadores se relajaron”, dando a entender que jugaron con desgano y sin actitud para ganar. Declaración que no gustó al plantel, que se sintió golpeado.

Incluso, trascendió que después del primer tiempo del clásico, Córdova discutió tras hablarle de mala manera a un defensor. “¡Vas a jugar o no vas a jugar!”, le dijo el DT al defensa, quien le contestó: “A mí me bajas la voz y me tratas bien”.

