Jean Deza todavía sigue perteneciendo a Alianza Lima y mientras todo el Perú está en cuarentena y con la Liga 1 suspendida por el coronavirus, el volante aprovecha para entrenar y no perder físico mientras está en casa.

En caso se reanude el campeonato en mayo, Jean Deza quiere demostrar que está en buen estado físico, pese a que desde la contratación del técnico Mario Salas, se especuló que el chileno no lo tiene en sus planes, debido a sus indisciplinas.

Deza aprovecha la cuarentena para entrenar (Instagram)

Jean Deza llegó a Alianza Lima luego de una buena temporada en UTC el 2019. Con los íntimos jugó algunos partidos como titular, pero luego fue separado del plantel debido a las reiteradas apariciones en programas de espectáculos.

Debido a que tanto en Perú como en Chile las fronteras están cerradas, la llegada de Mario Salas todavía no se concreta. “Lo hemos pensado mejor y habrá que esperar. Acá se ha dado una cuarentena de 15 días y entiendo que en Chile se declaró estado de catástrofe y se cerraron las fronteras. No queda más que esperar, pero la operación por Mario (Salas) no corre riesgo alguno”, indicó Fernando Farah, miembro del Fondo Blanquiazul.

