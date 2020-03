Primer fin de semana sin fútbol peruano. El pan sabe igual, el agua también. Nada parece haber cambiado. Salvo la redacción. La redacción sí que ha cambiado, y es inevitable: el coronavirus contagió al balón también, lo detuvo, lo encerró, lo puso en cuarentena hasta nuevo aviso.

Y desde el viernes en la noche, existe un silencio desesperante, un luto de grandes y chicos, de nuevos y antiguos. De redactores, reporteros, editores, fotógrafos, diagramadores, etc. ¿Qué se hace en un medio deportivo cuando el deporte en general se detiene?

Entonces, la tarde del sábado también fue distinta. No hubo Lionel Messi con un tiro libre ni Cristiano Ronaldo con nuevos récords, mucho menos Liverpool y una ventaja colosal. La tarde fue lenta e insufrible. Como si alcanzara el tiempo para dar la vuelta al mundo y llegar con ventaja para tomar el lonche.

Pero, lo peor fue la noche del sábado. Los nueve televisores del área eran solo un acompañamiento musical a la falta de alegría. No hubo gritos, no hubo divisiones entre aficionados. Tampoco apuestas. No hubo la ‘U’, Alianza Lima o Sporting Cristal. Faltó el clásico encuentro de las 8:00 p.m. que nos obligaba a quedarnos hasta la medianoche para escribir hasta elmás mínimo detalle.

No hubo hinchas que dejaran en casa a sus padres, a sus novias, a los amigos del barrio, la foto del equipo en la pared, la colección de entradas en el cajón del velador y a su hermano menor soñando con algún día seguirlo a la cancha, acompañarlo a ese templo de magia.

Pero tampoco hubo esa magia. Ese milagro que cada fin de semana convierte, por un par de horas, esa caja fría de cemento gris en el lugar más caliente y colorido de la tierra, en donde hasta el más desafinado se atreve a cantar, y el más tranquilo no puede luchar contra la corriente y se une a esa euforia colectiva de vivir gritando y saltando.

No hubo salud. Porque celebrar un gol sana también. Pero ese grito se quedó atrapado en la jaula de los dientes. Y , después de muchos domingos, hoy no hubo la crónica del partido. No hubo esa 2-3 que cada semana nos permite revivir emociones en una lectura, nos traslada al centro del campo para rememorar cada jugada.

Y las horas pasan, acaba el fin de semana y nos seguimos viendo las caras. Los jugadores no responden con la excusa de las familias por delante de las notas. Los televisores amanecen apagados y nadie se dio cuenta, no los necesitan más en estos días.

El día terminará y parece que nada ha cambiado, que el pan sabe igual, que la vida continúa, que hay temas que importan más -siempre los hay-. Pero desde acá, en esta redacción, algo falta. Pero qué importa. Nos lavamos las manos, le echamos gel antibacterial, y otro día más buscamos qué informar. El fútbol para, nosotros no.