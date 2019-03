Córdova y su eufórica celebración tras gol de Germán Denis [VIDEO]

Nicolás Córdova vivió a mil el partido entre Universitario de Deportes y Carlos A Mannucci, el estratega de los cremas gritó con todo el alma gol conseguido por Germán Denis y que a la postre firmó tres puntos más para su equipo en la Liga 1.

Lo gritó con el alma

Video: Gol Perú

Nicolás Córdova elogió el momento que viene pasando el delantero Germán Denis, quien sigue con la mecha prendida. 'Nosotros estamos muy contentos no solo por los goles que hace, sino por lo que genera en la cancha y el impacto que tiene en sus compañeros a nivel interno. Mi juicio no va por si hace o no goles', indicó Nico.

A pesar de la victoria, el técnico de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova, no quedó muy satisfecho con lo que realizó su equipo ante Carlos A. Mannucci.

'Creo que hicimos muy buenos 80 minutos y muy malos 10 minutos finales, creo que debemos tener la capacidad para cerrar el partido. El equipo funcionó mucho mejor que la semana pasada, tuvimos mejor control del juego. Después del gol nos desdibujamos, nos echamos muy atrás, el equipo quedó muy partido y eso es algo que tenemos que corregir. Pero el funcionamiento está y se generaron muchas ocasiones', comentó en conferencia de prensa el DT de Universitario de Deportes.