​Córdova tras derrota ante Binacional: 'Nos desacomodó la altura' | VIDEO

Nicolás Córdova puso paños fríos a la derrota de Universitario de Deportes ante Binacional. Estratega de los merengues tenía claro que la altura los podía terminar complicando más de lo pensado y así terminó siendo.

La altura los mató

'Nos ha costado mucho jugar en la altura, sobre todo por nuestra forma de jugar porque estamos acostumbrados a hacer presión intensa. La diferencia entre un equipo y otro es que ellos hicieron los goles mientras que nosotros no fuimos contundentes en las ocasiones que generamos. La forma de jugar de ellos acomoda mucho en la altura, a nosotros nos desacomodó la altura pues la gran mayoría de nuestros jugadores no están acostumbrados y eso se notó', declaró el DT de Universitario de Deportes post derrota.

Para Nicolás Córdova todavía queda mucha tela por cortar, sabe que no pueden seguir resignando puntos si es que quieren salir campeones, pero sin desesperarse porque faltan muchas fechas en la Liga 1.

Video: YouTube Universitario

'El título se gana o se pierde a final de año, hay mucho recorrido por delante todavía. No me sorprende nada lo que pasó porque sabíamos que era un equipo sumamente complicado que utiliza muy bien la altura. De los 7 partidos que he dirigido este año, creo que Andy Polar es el mejor jugador que he visto. Nos hemos enfrentado a un muy buen equipo, nosotros tenemos que redoblar esfuerzos para volver a estar donde estábamos tres fechas atrás', agregó el estratega de Universitario de Deportes.