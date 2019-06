Copa Bicentenario: así quedó la programación para la fecha 1 del torneo | FOTO

Dentro de una semana arranca la Copa Bicentenario, torneo que al campeón le otorga un cupo de clasificación a la Copa Sudamericana 2020, sea de Primera o Segunda División.

El campeonato arranca con un partido de infarto, pues se enfrentarán Cienciano y Real Garcilaso, los dos clubes más representativos de dicha ciudad.

Viernes 21 de junio

Cienciano vs. Real Garcilaso - 15:30 horas

Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal - 20:00 horas

Sábado 22 de junio

Atlético Grau vs. César Vallejo - 11:30 horas

Deportivo Coopsol vs. Carlos A. Mannucci - 11:30 horas

Caimanes vs. Piratas FC - 11:30 horas

Sport Loreto vs. Alianza Universidad - 17:45 horas

Melgar vs. Binacional - 20:00 horas

Domingo 23 de junio

Alianza Atlético de Sullana vs. Sporting Cristal - 11:30 horas

Juan Aurich vs. San Martín - 11:30 horas

Comerciantes Unidos vs. UTC - 15:30 horas

Santos FC vs. Ayacucho FC - 15:30 horas

Cultural Santa Rosa vs. Academia Cantolao - 15:30 horas

Sport Victoria vs. Alianza Lima - 15:30 horas

Lunes 24 de junio

Unión Huaral vs. Universitario - aún sin hora definida

