Copa Bicentenario 2019: mira el fixture completo del torneo que otorga un cupo a Sudamericana | FOTO

A casi un mes del inicio de la Copa Bicentenario, se ha realizado el sorteo con el que han quedado conformados los 8 grupos del campeonato. Cabe recordar que este torneo otorga al campeón un cupo para la Copa Sudamericana 2020 y luego de la resolución emitida por Conmebol, si un equipo de Segunda División campeona en el torneo intermedio, sí podrán jugar.

Aquí te mostramos el fixture completo del torneo intermedio. Los primeros clubes mencionados jugarán de local.

Fecha 1

Grupo A: Atlético Grau vs. César Vallejo | Alianza Atlético vs. Sporting Cristal

Grupo B: Sport Boys descansa | Comerciantes Unidos vs. UTC

Grupo C: Carlos Mannucci vs. Unión Huaral | Deportivo Coopsol vs. Universitario

Grupo D: Caimanes vs. Pirata FC | Juan Aurich vs. San Martín

Grupo E: Unión Comercio descansa | Sport Loreto vs. Alianza Universidad

Grupo F: Santos FC vs. Ayacucho FC | Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal

Grupo G: Cantolao vs. Cienciano | Cultural Santa Rosa vs. Real Garcilaso

Grupo H: Sport Victoria vs. Alianza Lima | FBC Melgar vs. Binacional

Fecha 2

Grupo A: César Vallejo vs. Alianza Atlético | Atlético Grau vs. Sporting Cristal

Grupo B: Sport Boys vs. Comerciantes Unidos | UTC descansa

Grupo C: Unión Huaral vs. Deportivo Coopsol | Carlos A. Mannucci vs. Universitario

Grupo D: Pirata FC vs. Juan Aurich | Caimanes vs. San Martín

Grupo E: Unión Comercio vs. Sport Loreto | Alianza Universidad descansa

Grupo F: Ayacucho FC vs. Sport Huancayo | Santos FC vs. Deportivo Municipal

Grupo G: Cienciano vs. Santa Rosa | Cantolao vs. Real Garcilaso

Grupo H: Alianza Lima vs. Melgar | Sport Victoria vs. Binacional

Fecha 3

Grupo A: Alianza Atlético vs. Atlético Grau | Sporting Cristal vs. César Vallejo

Grupo B: Comerciantes Unidos descansa | UTC vs. Sport Boys

Grupo C: Deportivo Coopsol vs. Carlos A. Mannucci | Universitario vs. Unión Huaral

Grupo D: Juan Aurich vs. Caimanes | San Martín vs. Pirata FC

Grupo E: Sport Loreto descansa | Alianza Universidad vs. Unión Comercio

Grupo F: Sport Huancayo vs. Santos FC | Deportivo Municipal vs. Ayacucho FC

Grupo G: Santa Rosa vs. Cantolao | Real Garcilaso vs. Cienciano

Grupo H: FBC Melgar vs. Sport Victoria | Binacional vs. Alianza Lima

