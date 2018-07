Conoce a Pedro Ynamine, quien debutará con 19 años en la San Martín este sábado

Pedro Ynamine, arquero de la Universidad San Martín debutará en el fútbol profesional a sus 19 años este sábado en el estadio 25 de Noviembre (Moquegua) ante Binacional por la fecha 7 del torneo Apertura.

¿La razón? Debido a la partida de Alejandro Duarte a Lobos BUAP de México y ante la inhabilitación de Erick Delgado, ya que los nuevos fichajes recién pueden jugar a partir del 1 de agosto de acuerdo a bases. Pedro Ynamine atajará tres partidos con la Universidad por el Torneo Apertura.

Entrevista y Fotos: Jean Pierre Maraví / Prensa San Martín

El joven arquero santo, Pedro Ynamine vivió hasta los 15 años en Japón para luego venir a Perú en busca de un sueño: ser jugador de fútbol. Antes se levantaba a las 05 a.m. para entrenar hasta Santa Anita, pero ahora vive en la Villa del Club. Por las tardes va a un gimnasio para seguir manteniéndose en forma.

Habla japonés, portugués y le gustaría en algún momento ser traductor. El Bocón conversó en exclusiva con Pedro Ynamine en la antesala a su debut ante Binacional para que los demás puedan conocer su historia.

¿Cómo te sientes a poco de tu debut en la Primera División del fútbol peruano?

Estoy preparado para asumir el reto. Todo este tiempo vine trabajando para estar al cien por ciento cuando me llegue la oportunidad. Ahora, solo queda demostrarlo ante Binacional. Además, el profesor me tiene toda la confianza. Hemos hablado y solo queda tomarlo con calma y manejar las emocionas. Soy consciente que estaré un poco ansioso por ser mi debut en primera, pero para esta oportunidad he trabajado durante menores hasta hoy. Por eso te digo que estoy preparado.

Tú vivías en Japón, ¿a qué edad vienes a Perú?

Yo estuve en Japón hasta los 15 años, ya que llegué cuando tenía un año. Ahí solo jugaba en colegios. Apenas viene a Lima fui a probarme a la San Martín y quedé. He pasado por todas las categorías del club y tuve un breve paso por el Sport. Boys. Participe con Perú en el Sudamericano Sub 17 siendo titular con el profesor Juan José Oré. De ahí regresando me subieron al primer equipo. Venía entrenando con ellos. El año pasado estuve en la sub 20 donde no fui titular, pero igual fue una linda experiencia. En Japón hay mucho orden a diferencia de aca. Me chocó un poco al venir a Lima, pero poco a poco me he venido acostumbrando.

¿Cómo fue esa experiencia de Sport Boys?

Fue una bonita experiencia. Me encantó el club, pese algunas cosas que pasé al ser un equipo de Segunda. A veces no había para el rehidratante, agua y habían problemas con las canchas. Entrenábamos en cancha de béisbol al En la San Martín comienzas a valorar todo porque no te falta nada.

¿Qué compañero te ha marcado en esta corta carrera como futbolista?

Daniel Ferreyra siempre me apoyaba. Verlo entrenar era algo fantástico, pues con las lesiones que tuvo siempre se daba integro. Un partido tenía la pierna hincha y yo dije: "Mi oportunidad de atajar", pero él se reintegro y siguió atajando. Es muy buena persona, siempre me aconsejo y me daba tips para cada día ser un mejor arquero.

¿A qué arquero admiras?

Me gusta mucho el juego de Ter Stegen, el arquero de Barcelona. Sabe jugar con los pies y te da seguridad en el arco.

Tomas como ejemplo el caso de Alejandro Duarte....

Eso depende de mi esfuerzo y de lo que haga en la cancha. Me alegro mucho por él que haya ido a México. Toca seguir lo que me dio de ejemplo.

Vas a disputar el puesto con Erick Delgado, Te cuento que Alejandro Duarte me contó que el 'Loco' le ayudó mucho cuando era chico. ¿Contigo ya habló?

Recién tiene 11 días acá en la San Martín. Todavía no hemos conversado mucho, pero tengo mucho que aprender de él. Igual en los entrenamientos también me habla y me dice que esté tranquilo. Es una excelente persona.

Finalmente, ¿Estudias algo a la par del fútbol?

Ahora voy a retomar el inglés para tener un idioma más. Me gustaría ser traductor