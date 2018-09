Cinco jugadores que están en deuda para el Torneo Clausura

Con Sporting Cristal campeón del Apertura, se dio inicio al tercer torneo del año, el Clausura, donde comenzó este fin de semana y mantiene como líder al conjunto rimense que dirige el chileno Mario Salas. Asimismo, Alianza Lima y Universitario de Deportes buscan dar pelea en el campeonato. Además dichos clubes cuentan con jugadores que no cubrieron con las expectativas y necesitan 'limpiarse' la cara ante su hinchada

EL BOCÓN hace un recuento de los jugadores que estuvieron y no dieron la talla, además de ganarse las críticas por parte de los hinchas, ponen en riesgo su continuidad en el equipo que residen.

Yulián Mejía

El colombiano Yulián Mejía de 28 años llegó para hacer 'golazos', pues en Millonarios, Atlético de Bucaramanga y Girardot FC donde inició su carrera, siempre marcó la diferencia y llamó la atención de clubes grandes. Por ello, en enero fue presentado como nuevo jugador de Sporting Cristal.

Su inicio fue bueno, pues anotó en la tarde celeste a la Universidad de Chile y en el Torneo de Verano le anotó un doblete a Unión Comercio y luego a Ayacucho FC. Sin embargo, luego de cuatro meses, sus número no han variado, solo mantiene sus tres goles y no 'pinta' en el equipo de Mario Salas. En el Clausura buscará su revancha.

Maximiliano Lemos

El famoso yerno del técnico Pablo Bengoechea. Antes de su presentación en enero, Bengoechea confirmó que la amistad que tenía con Maximiliano Lemos era grande y que llegaba a Alianza Lima para ser el volante mixto del equipo. Sin embargo, luego de 8 meses de iniciado el campeonato, Lemos ha tenido minutos con el conjunto blanquiazul, pero no ha llegado a mostrar la 'calidad' con la que se le anunció. En su debut en el Torneo Clausura ante Sport Rosario, se le contaron más de 5 pases errados. El uruguayo salió en medio de insultos por la tribuna Oriente.

Juan Manuel Vargas

Renovar su 'compromiso' con Universitario no fue buena idea. Juan Manuel Vargas durante el 2018 ha sufrido una serie de lesiones y sobrecargas musculares -aunque según los hinchas, tenían que ver con el peso del jugador- Vargas dejaba de jugar partido claves para los cremas. Los minutos que ha tenido con el equipo de Nicolás Córdova, no han sido suficientes, pues la lentitud y el cansancio del ex Fiorentina, son demasiado evidentes.

Daniel Chavez

El '9' que no hace goles. En 9 meses de campeonato, Daniel Chávez solo ha anotado en dos oportunidades, una ante Oriente Petrolero y la segunda ante Comerciantes Unidos en el cierre del Apertura. Nicolás Córdova es consciente que el delantero vive de goles y justifica la titularidad de Chávez con que no habían suplentes en su posición. Ahora con la llegada de Germán Denis, se espera que haya un competencia interna para el bien del equipo.

José Miguel Manzaneda

Se quedó en Municipal. Manzaneda parecia ser el 'tapadito' de muchos, sin embargo, no fue considerado por Ricardo Gareca para los amistosos de la selección peruana en Estados Unidos ante Croacia e Islandia, luego quedó descartado para luchar un cupo al mundial de Rusia 2018 y en Municipal se mantiene en su nivel pero no sobresale como en otras oportunidades. El ex Cantolao debe y necesita mostrarse para regresar lo más pronto a la bicolor y poder tener como objetivo la Copa América 2019.

