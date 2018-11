Conoce el parte médico de los jugadores de Sport Boys

El elenco de Sport Boys ganó 2-0 a Sport Huancayo por la fecha 12 del Torneo Clausura con doblete del delantero panameño Luis Tejada.

Sin embargo, Sport Boys al término del encuentro presentó algunos jugadores lesionados. El más grave es Joazinho Arroé, quien salió del campo entre lágrimas.

Una fuente a EL BOCÓN le contó cual es el diagnóstico del jugador de Sport Boys, Joazinho Arroé: "Mañana se le realizará una resonancia. Lo más probable es que tenga un desgarro en el bíceps femoral en el lado izquierdo. El tiempo de recuperación es de tres a cuatro semanas".

Luego, para el fin de semana que Sport Boys enfrenta a Sport Rosario ya estaría regresando Manuel Tejada, quien había salido lesionado tras el duelo ante Universitario de Deportes. Otro que también vuelve para ese partido del fin de semana es el volante Damián Ismodes.

Por su parte, Johnier Montaño presenta una contractura tras una sobrecargar muscular en el bícep femoral izquierdo. Ya es decisión del profesor, Jesús Álvarez si lo toma en cuenta para el duelo del miércoles ante Binacional.

Además, Daniel Ferreyra, arquero de Sport Boys mañana también se le hará una resonancia, debido a un problema en el aductor derecho. Ojo, no es grave, pero el tiempo de recuperación puede tomar unos días. Por eso, para descartar se estaría haciendo el respectivo examen, ya que si puede tapar, pero no puede sacar el balón. En el partido de hoy no podía realizar saque de meta. Siendo muy cautelosos en el elenco rosado no jugaría ante Binacional a mitad de semana, pero todo dependerá del técnico Jesús Álvarez.

Este lunes Sport Boys entrena a las 9 a.m. en el complejo deportivo de las Garzas (Chorrillos). Viajan el martes por la tarde y el miércoles regresan después del partido ante Binacional que está programado para el miércoles a la 1:15 p.m. en el estadio 25 de noviembre de Moquegua.

