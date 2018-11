​Conoce al jugador que tuvo su último partido con Universitario

Se terminó el año para Universitario de Deportes con una victoria 2-0 sobre Comerciantes Unidos, pero lamentablemente esto no fue suficiente para los cremas, quienes soñaban con una clasificación a la Copa Sudamericana 2019 si se daban otros resultados. Ahora lo que se viene será planificar la próxima temporada, saber quienes se van y quienes se quedan, por lo pronto la única partida que parece confirmada es la del venezolano Arquímedes Figuera.

No vestirá la camiseta crema en el 2019

El préstamo de Arquímedes Figuera con Universitario de Deportes se termina y parece poco probable que Deportivo La Guaira de Venezuela - dueños de su carta pase- accedan a soltarlo nuevamente, porque lo vienen considerando en su plantel de cara al próximo campeonato.

'Los jugadores que no se queden en la U el otro año, será porque hubo una decisión en conjunto. Desde mañana veremos el plan 2019. Los jugadores salen hoy de vacaciones, el cuerpo técnico se queda trabajando una semana más', declaró el técnico de Universitario de Deportes tras el triunfo 2-0 sobre Comerciantes Unidos.

Nicolás Córdova, técnico de Universitario de Deportes, también lamentó no poder saber con exactitud en qué fecha comenzará el Descentralizado 2019 del fútbol peruano, asegurando que esto le impide organizar bien la pretemporada.

'Creo que en equipos como este tienen que trabajar todas las partes unidas para saber llevar un proceso, acá no se va a poner ni sacar a nadie mientras todos los estamentos del club no estén de acuerdo. Lamentablemente, y lo digo sin afán de criticar, es muy difícil planificar la pretemporada cuando no se sabe cuándo comienza el campeonato. Una semana más o una menos es mucho; hay que armar amistosos, ver el tema de las cargas, canchas y logística', agregó el estratega chileno.