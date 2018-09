Conoce al delantero chileno que busca hacerse un nombre en el fútbol peruano

Fernando Soto, es un delantero chileno que dejó a su familia y seres queridos para buscarse un nombre en el fútbol peruano. Hace unos días fue inscrito en la lista de buena fe del equipo Comerciantes Unidos.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

En su país jugaba en el San Luis de Quillota en la categoría sub 19 junto al peruano Nelson Cabanillas. El Bocón se contactó con Fernando Soto y esta es su historia.

"Me siento muy emocionado, contento de que me den la posibilidad de mostrarme aquí en el fútbol peruano. Vengo y para aportar al equipo de Comerciantes Unidos. Uno de los objetivos es sacar al club del fondo de la tabla, que estoy seguro que con trabajo duro mas el convencimiento de que si se puede, esto se sacará adelante", fueron las declaraciones de Fernando Soto a EL BOCÓN.

El delantero chileno, Fernando Soto nos cuenta un poco sobre su trayectoria con el San Luis de QUILLOTA.: "Vengo de disputar la final del campeonato nacional sub 19 con San luis de Quillota. Acá en Perú vendría a ser como el torneo de reserva. Además, de jugar por los juveniles, era parte también del plantel y entrenaba con ellos toda la semana. Te cuento que estuve entre los goleadores de este ultimo campeonato juvenil donde me ubique en el segundo lugar con 9 anotaciones", señaló a este diario.

Finalmente, Fernando Soto nos contó la razón por la que decidió venir a jugar al fútbol peruano: "Se me dio la oportunidad, luego de hacer una gran campaña en el torneo juvenil. El hecho de jugar en el extranjero siempre es llamativo, es una apuesta. Vine a Perú solo por qué deje a mis seres queridos en Chile. Vengo para cumplir mis sueños, algo que me apasiona y eso me hace fuerte. Busco lograr cosas y hacerme un nombre como jugador profesional. Creo que viajo mañana y me uno al equipo".

