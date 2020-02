Nantes, es una ciudad ubicada al noroeste de Francia. Es considerada como una de las metrópolis más importantes de dicho país, esa misma importancia que representa el FC Nantes en el fútbol francés, ya que es el tercer club más ganador de la Ligue 1, por encima del multimillonario y mediático PSG.

En dicho equipo milita el lateral derecho peruano de 24 años, Percy Prado, quien tiene contrato con el club amarillo hasta el 2022 y que esta temporada pudo por fin tener la gran chance que estuvo esperando por mucho tiempo, debutar con el primer equipo del Nantes en la Ligue 1, uno de los tornes más importantes en el mundo.

Ayer sumó sus primeros 90 minutos en la competición. ¿El rival? Nada más y nada menos que el super poderoso PSG, quien tuvo en cancha a Icardi, Di Maria, Mbappé, entre otros. Prado tuvo la difícil misión de marcar a la joya del fútbol francés y estuvo a la altura. Pero, ¿quien es el Percy Prado,?

SUS INICIOS, SIEMPRE LIGADO AL NANTES

Cuando aún era muy pequeño, su familia tuvo que mudarse de Perú para empezar una nueva vida en Francia. Ya instalados en Nantes, el pequeño Percy, quien había heredado gracias a su familia en Perú el amor por el fútbol, solía salir a jugar con sus nuevos vecinos.

Tenía seis años y en una de las tantas pichangas un chico mucho mayor que él, quien ya jugaba en el Nantes FC, vio cualidades en él y le preguntó si le gustaría pasar unas pruebas en el club. Percy no lo dudó dos veces y de inmediato aceptó.

Desde que pisó por primera las instalaciones del club ‘canario’, no se movió más. Tras los primeros entrenamientos, los entrenadores decidieron que el peruano se quede en el equipo, vínculo que se extendió por 18 años hasta hoy en día.

POLIFUNCIONAL DESDE PEQUEÑO

Como es muy común en los equipos europeos, los futbolistas desde muy chicos rotan por varias posiciones dentro del campo de juego. Prado siempre estuvo ligado más a ocupar los espacios defensivos que los de ataque. En el Nantes II, equipo donde jugó los últimos años tras terminar su etapa formativa, jugó mucho de volante central.

Sin embargo, su incursión en el primer equipo se dió como lateral derecho. Desde la temporada pasada ya era tomado en cuenta en varias convocatorias en esa posición.

LLAMADO DE LA SELECCIÓN DE FRANCIA

En las divisiones de menores del Nantes logró ser bicampeón de Francia Sub -19. Fue uno de los jugadores con mayor proyección en el cuadro amarillo, inclusive llegó a ser capitán desde la Sub-15 hasta la Sub-19. Fue así que cuando jugaba en la Sub-17 del Nantes, la Federación Francesa de Fútbol lo convocó para jugar el torneo de Montaigu, pero aún no tenía la nacionalidad francesa y no se pudo dar.

PRIMER ACERCAMIENTO CON LA BICOLOR

Un año después del llamado de la selección francesa, la Federación Peruana de Fútbol empezó a hacer las primeras averiguaciones con respecto a Percy Prado. A través de su hermana desde la VIDENA la hicieron mostrar el interés de Daniel Ahmed para poder contar con él. Después no hubo más contacto.