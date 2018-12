Confirmado: Mauricio Affonso será la gran baja de Alianza para enfrentar a Cristal

Alianza Lima sufrió una baja sensible para enfrentar a Sporting Cristal, en la primera final por el título del Descentralizado. Mauricio Affonso no se recuperó de la lesión que lo aqueja y no estará presente en el duelo de este miércoles en Matute.

El ariete uruguayo, una de las principales cartas de gol del cuadro que dirige Pablo Bengoechea, no pudo superar la molestia que vino arrastrando por varios días luego del golpe que sufrió en Arequipa en el encuentro contra Melgar.

De hecho, Affonso abandonó la noche del viernes el hotel donde está concentrado el plantel aliancista. Ahora, el 'Profesor' tendrá que mover sus fichas y decidir quién ocupará el lugar del atacante charrúa.

Las opciones que baraja Bengoechea son que Janio Pósito sea el hombre que pilotee la ofensiva ante Cristal o, en todo caso, Alejandro Hohberg o Luis Ramírez actúen de falso nueve. El buen momento de Pósito le da cierta ventaja.