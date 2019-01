La condición de Alejandro Hohberg para renovar con Alianza Lima

Si bien Alianza Lima ya tiene a gran parte del plantel que afrontará la temporada 2019, aún quedan algunos jugadores que tienen pendientes su renovación. Por ejemplo, Hansell Riojas, Tomás Costa o Alejandro Hohberg entre los más destacados.

Es este último quien ha puesto una condición -no menor- para renovar con Alianza Lima. EL BOCÓN pudo conocer que Alejandro Hohberg está pidiendo al club blanquiazul que pongan una cláusula de salida en su contrato. De no ser así, el delantero buscará otro destino para la temporada 2019, pues no pretende continuar si no aceptan la única condición que pide.

En la temporada 2018, Alejandro Hohberg fue de los hombres con mayor cantidad de minutos en Alianza Lima. Logró disputar un total de 44 partidos, 36 de ellos como titular y sumó 11 goles, fundamentales especialmente en el Torneo Apertura, donde mostró un mejor nivel.

