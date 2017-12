¿Cómo le fue a los últimos delanteros argentinos que pasaron por Alianza Lima?

La llegada de Maximiliano Núñez a Alianza Lima se daba como hecha, sin embargo, el delantero argentino que milita en Millonarios de Colombia y antes tuvo un paso por Sporting Cristal todavía no confirma su llegada. "Se están hablando muchas cosas de mi llegada a Alianza pero mi representante no se ha comunicado conmigo. Además, nadie me ha llamado directamente pero siempre tengo el teléfono abierto. Si hay un interés firme de Alianza Lima, se tendrán que comunicar con mi agente o conmigo", sostuvo.

De llegar, Maximiliano Núñez no sería el primer delantero en argentino en llegar a Alianza Lima. El club íntimo no guarda los mejores recuerdos de atacantes de esa parte de Sudamérica. Los últimos fueron Nicolás Tagliani (2003), que anotó poquísimos goles, uno de ellos a Universitario de Deportes. Terminaría abandonando el equipo a mediados de esa temporada por bajo rendimiento. Dos años después Rodrigo Astudillo llegaría a La Victoria con el cartel de goleador, pero solo anotó un gol.

Claudio Velázquez (2009-2010) fue otro de los delanteros argentinos que estuvo en Alianza Lima en los últimos años. El 'Karioka' llegó al equipo íntimo luego de ser el goleador de José Gálvez el 2008. Sumando las dos temporadas el delantero acumuló 15 goles, números muy cortos que sumado a su poco juego colectivo, hicieron que dejara el equipo. Hernan Peirone fue el reemplazante de Velázquez. El remedio resultó peor que la enfermedad. El 'Latigo' no la podía meter en 15 fechas, y cuando el arco se le abrió en un partido ante Sport Boys en el Callao, el torneo fue a receso por el termino de la primera rueda.

El último delantero argentino en Alianza Lima fue Germán Pacheco, que logró anotar 8 goles, muchos de ellos importantes en el camino al título, sin embargo, su promedio de rendimiento en el año no fue el mejor, teniendo en cuenta que tuvo muchos partidos como titular y no destacó.

