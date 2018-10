Comisario habló sobre el duelo de reserva entre Cristal vs. Comerciantes

El partido entre Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos por el Torneo de Reserva no se disputó en la Florida. ¿La razón? La ambulancia no estuvo en el campo de juego como estipulan las bases, según le contó una fuente a EL BOCÓN.

Por esa razón este diario se comunicó con el comisario del partido José Tralaviña para que nos comenté sobre lo sucedido.

"No les puedo decir nada porque eso lo ve la Comisión de Justicia, maestro. Yo solo soy el Comisario del partido. El duelo no se jugó porque no llegó la ambulancia", fueron sus primeras palabras de José Tralabiña.

Finalmente, el comisario del partido siguió hablando sobre lo sucedido en la Florida: "La responsabilidad es del club local. Yo he informado a mis superiores y por medio de la Comisión de Justicia determinarán que pasará con el partido. El club Cristal tiene que tener todas las instalaciones porque ha sido dentro de su cancha. Tiene que ver que haya todo lo que se le pide para que así pueda disputar partidos sin ningún problema. Sino cumple que puedo hacer yo".

