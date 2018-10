Comerciantes Unidos perdió por walk over ante Unión Comercio

Héctor Ordoñez, vicepresidente de la ADFP, comunicó que el partido entre Comerciantes Unidos y Unión Comercio programado a jugarse el 27 de octubre a las 3 de la tarde, no se disputará, debido a las deudas que mantiene el equipo local con la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional.

El vicepresidente culpó de esta situación a Comerciantes Unidos y también a la Federación Peruana de Fútbol (FPF). "No supieron manejar esta situación y lo agravaron cuando entrega dinero a algunos clubes y no a Comerciantes, le cortaron la cabeza ahora cuando no debieron permitirle que suba a Primera si su estadio no rendía las condiciones y los mismo deben hacer con los que van a ascender", indicó.

Se determinó que Comerciantes Unidos pierda por walk over, y al ser el primero en el registro del club, no tendrán descenso automático. Se pierde la categoría con dos derrotas por esa modalidad.

Finalmente declaró el walk over de Comerciantes Unidos, por lo que el partido de mañana ante Unión Comercio, no se jugará. "Ya se le comunicó a la Conar, comisarios, y a ambos equipos que el partido no se disputará por los problemas antes mencionados", agregó Héctor Ordoñez.

