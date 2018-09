​Comando Sur y su mensaje a Keiko Fujimori en marcha contra corrupción

El Comando Sur se hizo presente en la marcha contra la permanencia de fiscal Pedro Chávarry con una pancarta atacando directamente a Keiko Fujimori. La principal barra de Alianza Lima mandó fuerte mensaje a la política, asegurando que ella también estaría del lado de la corrupción apoyándolo en el cargo.

'Alianza no se vende. Abajo la Korrupción. Señora "K" no seremos su cortina de humo', se lee en la imagen que subieron en la red social Facebook, pero eso no fue todo, también dedicaron algo de tiempo para escribir en la descripción. 'Si pensaron que todo se acaba cuando los sacamos de Matute, se equivocaron. Si se metieron con lo más sagrado que tiene el Perú, que es Alianza Lima, no vamos a parar hasta botar a toda esa corrupción que hoy gobierna desde el Congreso y también batuteada por la señora "K" y SUNAT', agregaron.

Los hechos suscitados en 'Matute' caldearon los ánimos esta semana, integrantes de la Iglesia Evangélica tomaron parte de la explanada principal en el estadio blanquiazul, siendo los mismos hinchas de Alianza Lima quienes los retiren tras ingresar por una de las puertas de oriente, armados con palos y otros objetos.

Hace poco la barra representativa de Alianza Lima, 'Comando Sur', rompió su silencio y contó a través de las redes sociales lo ocurrido en el estadio Alejandro Villanueva. 'No incitamos a la violencia, simplemente fue reacción a lo que pasó en la madrugada con los símbolos de nuestro Club. Aquí vamos de igual a igual contra todos, el hecho de que sean representantes de una religión no les otorga que tienen que ser tratados como si fueran distintos o frágiles, dicho sea de paso esos "pseudo evangelistas" nos esperaron armados', aseguraron integrantes.