Sporting Cristal dio muchas licencias en su visita a Barcelona de Ecuador y cayó goleado por 4-0 y complicó sus chances de avanzar a la Fase 3 de la Copa Libertadores. En el análisis realizado por Coki Gonzales en el programa 'Fútbol Como Cancha’, el periodista indicó que los celestes pudieron recibir más goles.

“Sporting Cristal no perdió por más porque Barcelona no quiso. Fue absolutamente superado también en el aspecto psicológico. No se mostró nada de rebeldía, no tuvo ninguna reacción".

Diego Reblagliati, otro de los comentaristas del programa también habló acerca de la caída de Sporting Cristal: “La sensación de Cristal es que no defiende bien y que desde hace varios años, internacionalmente, tiene incapacidad de sostener resultados sobre todo de visitante”.

El partido de vuelta ante Barcelona será el jueves 13 de febrero. Los celestes deben marcar cuatro cinco goles y no recibir ninguno para acceder a la siguiente etapa. El único marcador que llevaría el partido a penales sería un 4-0.