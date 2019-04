Coki Gonzáles en Fox Sports : "Un jugador no quería que Russo vaya a despedirse"

Más leña al fuego. En la última edición de Fox Sports, el conocido comentarista deportivo, Coki Gonzales, estuvo como invitado en el programa, el tema que se tocó desde el inicio del programa fue la salida de Miguel Ángel Russo de Alianza Lima luego de un jueves cargado en Esther Grande de Bentin y luego Matute.

Los comentarios en la mesa central iban a venían y Gonzales aprovechó para mencionar un tema en especial: "Un jugador me escribe, no diré quien es, pero me dice, ¿va a ir mañana, ya para qué? mejor que ni vaya", señaló el personaje, lo que causó algunas sonrisas en el programa.

Y es que la información era de que MIguel Ángel Russo iría esta mañana a la sede de Lurin para despedirse de todos los jugadores y los dirigentes que se podían hacer presentes. Y así lo hizo, este viernes desde muy temprano, el estratega argentino llegó en su camioneta y solo estuvo 10 minutos dentro del lugar y luego salió en su mismo vehículo.

El vuelo de regreso a Argentina está programado para este mismo día y el técnico llegará a su país lo más antes posible, según la prensa del lugar, el DT está cada vez más cerca de incorporarse a Huracán luego de la salida de Antonio Mohamed.