Coki Gonzales denuncia que recibe amenazas de muerte por criticar a Universitario

"A mí no me parece justo que Universitario pueda contratar", dijo el periodista Coki Gonzales en el programa "De Fútbol Se Habla Así" del cual forma parte. Esa opinión, como era de esperarse, no cayó nada bien en los aficionados cremas que de inmediato reaccionaron en las redes sociales.

Pero otros hinchas fueron más allá y, averiguándose el número de celular del conductor de televisión, le enviaron mensajes subidos de tono al WhatsApp y en algunos casos esos mensajes iban acompañados de amenazas.

El mismo periodista hizo capturas de pantalla de lo que le escribieron y las publicó en sus redes sociales, alertando a la Policía y al propio club Universitario sobre el accionar de esos 'ofendidos' simpatizantes del cuadro merengue.

"Atención @PoliciaPeru @MininterPeru @Universitario recibo amenazas de muerte de estos números", escribió Coki Gonzales. Guerra avisada...