Club de Segunda División exige la expulsión de Sport Loreto del torneo

Aún no comienza la Liga 2 (Segunda División) y los problemas ya comienzan para la FPF. Ocurre que el club Alfredo Salinas, a través de sus redes sociales dio a conocer que formalizó su pedido ante la ADFP-SD y la Comisión de Justicia de la FPF para ser incorporado al camepeonato de Segunda División 2019.

Pero esta inclusión exige algo más. Y es que Alfredo Salinas ha pedido la baja de Sport Loreto por no cumplir con la resolución Nº085-CJ-FPF.

¿Cómo surge el problema?

Ocurre que el pasado 29 de agosto de 2018, Sport Loreto no se presentó para jugar contra Coopsol, declarando 'walk over' y 3 puntos para el rival. Esta sanción también incluía el pago de 10 UIT a Coopsol y 2 UIT a la ADFP-SD y según argumenta Alfredo Salinas, esto aún no se ha abonado, razón por la cual han pedido al exclusión de Sport Loreto del campeonato.

Cabe recordar que la temporada pasada, César Vallejo finalizó como campeón del torneo y para esta temporada, Cienciano es uno de los principales candidatos.

