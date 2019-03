Claudio Vivas: "Renuncié a Cristal, pero Benavides me pidió que continúe"

Ambiente tenso en La Forida. El técnico de Sporting Cristal, Claudio Vivas reveló que luego de la renuncia de Carlos Benavides renunció a su puesto, pero que fue el propio expresidente rimense, quien le pidió que continuara al mando del equipo.

"El martes cuando estaba invitado por Conmebol al congreso de entrenadores tuve la triste noticia de la renuncia de Benavides. Obviamente me enteré por él que había tomado esa decisión, yo le dije que el miércoles iba a entrenar y después de eso me reunía con él", confesó el exasistente de Marcelo Bielsa en conferencia de prensa.

"Hablé con el, le puse a disposición mi renuncia poque yo fui contratado bajo la presidencia de él pero el me pidió que esto tenía que seguir adelante, que él decidió por una cuestión presonal y lo importante es el club. Lo sentí mucho, Cristal sin Benavides no va a ser lo mismo porque él tiene un recorrido de 20 años como jugador, como gerente, como dirigente y ahora como presidente", agregó.

Vivas para rato en Cristal...

"La realidad es que voy a continuar en el cargo primero por el club y segundo por un pedido especial de él, tenemos que llevar adelante este proyecto. Siento pena y dolor pero poco a poco vamos a ir superándolo. Nosotros estamos comprometidos con este proceso y él también, eso está a la vista, o que él dio por este club y lo que sigue dando. Yo le deseo lo mejor, seguiremos conectados y que la gente de Cristal sepa que han perdido una carta importante y que ojalá se pueda recuperar", aseguró.

"El tema está cerrado, yo me debo a la hinchada, al proyecto y lo único que aclaré fue lo que había pasado. A partir de ahí las conjeturas que hagan es problema de ustedes. Yo llego a Cristal por un llamado puntual del expresidente del club y estoy acá porque me debo a los colores al club y porque el expresidente me pidió que sigamos adelante", sentenció.

