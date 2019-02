Claudio Vivas ironizó con mordida que recibió Herrera: ¿fue el perro?

Tras la polémica expulsión de Emanuel Herrera en la primera fecha ante Sport Huancayo, el técnico de Sporting Cristal, Claudio Vivas habló de la posibilidad de que el delantero pueda ser habilitado para jugar, además, ironizó con la probabilidad de que la mordida que recibió Emanuel haya sido realizada por el perro que ingresó al campo.

"En la jugada de las expulsiones había un perro corriendo dentro de la cancha, el juego debió ser parado. Sobre la mordida que recibió Emanuel Herrera está todo claro, el jugador mostró la marca clara, no creo que haya sido el perro porque estaba como a diez metros de donde se produjo la acción con Luis Maldonado", expresó Claudio Vivas en conferencia de prensa.

Además, espera que se haga justicia: "Sobre la expulsión de Emanuel Herrera no hay mucho que agregar. No voy a hablar del árbitro porque es humano y puede equivocarse como todos. Los antecedentes indican que nunca ha sido expulsado, no ha tenido conflictos y ha tenido buena relación con todos los árbitros. Ojalá se haga justicia y podamos contar con él".

