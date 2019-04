Claudio Vivas: "El árbitro no estuvo a la altura del partido" | VIDEO

Sporting Cristal cayó 2-0 en su visita a Godoy Cruz por la quinta fecha de la Copa Libertadores con un arbitraje polémico del venezolano Jesús Valenzuela, según el punto de vista el técnico Claudio Vivas.

"El árbitro no estuvo a la altura del partido, tomó muchas decisiones equivocadas. Este señor no está en condiciones de dirigir un encuentro importante. No me estoy quejando de la derrota, ellos ganaron bien, pero el árbitro fue preponderante en el resultado", indicó Claudio Vivas en conferencia de prensa.

Sporting Cristal todavía puede clasificar a octavos de final, sin embargo, necesita golear a Olimpia en Paraguay. La otra aspiración de los celestes es quedar en el tercer lugar para poder jugar la Copa Sudamericana 2019.

"EL ÁRBITRO NO ESTUVO A LA ALTURA"#FOXSportsPeru | Claudio Vivas fue muy crítico con Jesús Valenzuela, por su arbitraje en la derrota de Sporting Cristal ante Godoy Cruz, aunque remarcó que el Tomba fue justo ganador. Descarga la APP! https://t.co/egBDpD5dTc pic.twitter.com/Y5GOChu8TU — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 24 de abril de 2019

