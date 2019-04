Claudio Vivas considera duelo ante Olimpia como una 'final'

Claudio Vivas, técnico de Sporting Cristal, habló en conferencia de prensa respecto al partido clave que sostendrán los celestes en su visita a Olimpia de Paraguay por la Copa Libertadores. Para el estratega, el choque es más que solo tres puntos. "Nos tenemos que preparar para una final y en eso estamos trabajando con el plantel", indicó.

Una de las dudas que se tenía en Sporting Cristal era la presencia de Jair Céspedes. El lateral izquierdo no estuvo presente en la última fecha del Torneo Apertura y ya está apto para jugar por la Copa Libertadores. "Por fortuna ya está bien, Christofer Gonzales está en proceso de recuperación y el resto del plantel no tiene ningún inconveniente", agregó.

Sporting Cristal visita a Olimpia de Paraguay desde las 9 de la noche por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Los celestes no solo están obligados a sumar para seguir con vida en el certamen, sino también para dejar atrás una mala racha de once encuentros sin ganar. Ocho duelos de esos fueron derrota y el resto empates.