Claudio Vivas aclaró posible fichaje de Alexander Succar por la 'U'

En los últimos días se acrecentaron los rumores de la posible llegada del futbolista Alexander Succar al club Universitario de Deportes, sin embargo, no hay ningún pronunciamiento oficial aún y justamente acerca de estas especulaciones decidió manifestarse su actual técnico en Sporting Cristal, Claudio Vivas.

En primer lugar el argentino habló de la ausencia del atacante en el duelo frente a Alianza Lima: "Alexander Succar el último jueves tuvo una inflamación de la lesión que tuvo el año pasado y no estaba del todo bien para integrar la banca de suplentes y decidimos desplazarlo. Lo mismo pasó con Revoredo cuando un jugador no está al 100% no es necesario arriesgarlo", señaló a Fox Sports Perú.

Luego, admitió que está al tanto del supuesto interés de la 'U' por llevárselo: "Él está en el plantel y está tomado en cuenta, es cierto que hubo cierto interés por él, es un jugador buscado. Calculo que en los próximos días se resolverá". Y sumado a ello, recalcó que todavía sigue siendo parte de su plantel: "Él está dentro del plantel, yo lo considero y no estuvo porque no estaba físicamente recuperado".





"VAMOS A LLEGAR A LA #LibertadoresxFOX CON RITMO FUTBOLÍSTICO ACEPTABLE""#FOXSportsPeru Hablamos con Claudio Vivas, DT de Sporting Cristal. Descarga la APP! https://t.co/XBPsd7vKow pic.twitter.com/PhNyubmTQn — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) February 26, 2019

Cabe señalar que Succar tiene contrato con los 'celestes' hasta 2020 pero no estaría ajeno a escuchar tentadoras ofertas de algún equipo local.

