Claudio Pizarro se pronuncia sobre regreso a Perú en el 2019

Claudio Pizarro ya es una leyenda para el Werder Bremen y sus hinchas. El delantero peruano de 40 años empieza a ver lo que será su futuro. ¿Será acaso que el 'Bombardero' ha decidido regresar a Perú para culminar su carrera? El mismo atacante respondió a la interrogante en el canal oficial de los 'Lagartos'.

"Eso todavía no lo sé. Es una respuesta que no te la puedo dar ahora porque no sé cómo se va a desenvolver este año. Quizás terminando el año tenga una idea más clara de cómo las cosas pueden ir para el próximo año", aseguró Pizarro a la web del Werder Bremen.

¿Claudio Pizarro tiene problemas físicos?

Tras haber anotado tres goles en los últimos partidos disputados con el Bremen, Pizarro manifiesta que se encuentra bien en su estado físico y que no ha padecido de lesiones graves.

"Simplemente me siento bien. Por suerte no he tenido ninguna lesión muy grave en los tobillos o la rodilla que me han causado problemas en estos años. Tengo otro tipo de problemas, tal vez con los nervios en la espalda...", acotó.

