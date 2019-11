Claudio Pizarro, segundo máximo anotador extranjero en la Primera División de Alemania, fue entrevistado en la página web oficial de la Bundesliga. Dentro de las muchas respuestas que dio, indicó que su retiro del fútbol sería en tierras teutonas, lo que descartaría una posible vuelta para retirarse en Alianza Lima.

“Creo que es hora de colgar las botas. Me siento bien aquí. Empecé aquí y quiero terminar aquí. Me siento muy cómodo en todos los estadios y muy agradecido con todo el mundo porque siempre he sido muy bien recibido. Y donde más me siento como en casa es en los estadios donde he jugado por más tiempo”, dijo Claudio Pizarro.

También confirmó que tras el retiro, se dedicará algo relacionado al fútbol: “El golf no faltará, pero primero quiero terminar la temporada bien y después mirar qué opciones tengo antes de tomar una decisión. Definitivamente haré algo en el mundo del fútbol pero aún estoy seguro de qué”, agregó el delantero del Werder Bremen.

Se especulaba que Claudio Pizarro juegue su última temporada en el fútbol profesional con camiseta de Alianza Lima. Su padre muchas veces declaró que su hijo tenía la intención de volver a vestirse de blanquiazul, no obstante por lo declarado ahora, su segunda etapa como íntimo se ve difícil.

