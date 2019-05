Claudio Pizarro | Fox Sports: Alan Diez encaró a Peter Arévalo por tener "algo" contra el 'Bombardero' | VIDEO

¡Tensión en el aire! Hablar de Claudio Pizarro en estos tiempo puede generar diversos tipos de reacciones. Hay quienes defienden al delantero del Werder Bremen y piden su regreso a la selección peruana, pese a diversos factores ya conocidos y están los del otro bando, quienes reafirman su postura de que el ciclo del 'Bombardero' en la bicolor ya fue.

En medio de toda esta polémica, los conductores de Fox Sports Radio Perú, Peter Arévalo y Alan Diez protagonizaron un episodio que se tornó tenso por un momento, pues el narrador no soportó que el conductor del espacio afirmara que tiene "algo" en contra del atacante nacional, por un tema que sucedió en el pasado.

Así fue el 'encontrón' entre Alan Diez y Peter Arévalo

"Teniendo a Claudio con 40 goles en Alianza, no lo vas a llevar a la primera fecha de la Eliminatoria?", empezó diciendo Alan Diez.

"¿Con 40 goles y 40 años?", completó Peter Arévalo.

"Lo que pasa es que tú tienes algo con Claudio, porque no se despidió con la camiseta de Alianza, esas ya son huachaferías, Peter", reclamó Diez al conocido 'Mister Pet'.

"Perdón, tú eres un conductor, no estás en un mercado para que vengas a hablar así de huachaferías. No Alan, te estás equivocando, hace un momento con Julinho, ahora conmigo. A mí no me digas lo único que te digo, eso me suena a amenaza", contestó Arévalo.

