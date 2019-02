Claudio Pizarro figura en once ideal de la fecha 22 de la Bundesliga

Luego de darle el empate al Werder Bremen en la última fecha de la Bundesliga ante el Hertha Berlín, en el último minuto de los descuentos, Claudio Pizarro fue el héroe de su equipo y se metió al once ideal realizado por la web alemana SportsChau a través de su cuenta de Twitter.

El tanto de tiro libre anotado por Claudio Pizarro, fue el 136 de su carrera futbolística en la Bundesliga. La mayor cantidad de tantos los hizo con el Werder Bremen, ya que también vistió las camisetas del Bayern Munich y del Colonia. El gol también significó que entre a la historia como el delantero más veterano (40 años) en anotar en la Primera División del fútbol de Alemania.

En una reciente conversación con el diario AS de España, Claudio Pizarro reveló que le gustaría volver al fútbol peruano, pues considera que es uno de los logros que le gustaría conseguir. "Es una posibilidad abierta. Además, es uno de los logros que me gustaría conseguir, ya que no he pude conseguirlo en mi paso por Alianza Lima", expresó.

LEE ADEMÁS: