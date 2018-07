Clásico por la Copa Federación se suspende por esta insólita razón

Esta temporada viene siendo muy convulsionada para Universitario de Deportes, generando preocupación en sus hinchas, quienes exigen mayor trabajo por parte de la actual administración, liderada por Carlos Moreno. Un nuevo hecho empaña la imagen de la institución. ¿Qué sucedió? El duelo que iba sostener el club contra Alianza Lima (categoría Sub. 13) por la Copa Federación no pudo realizarse debido a la ambulancia no había llegado al campo de la VIDU.

Según informaron los asistentes al compromiso, se esperó los 30 minutos tal como sustentan las bases del campeonato, pero el vehículo no apareció. Según detalla las bases, en este caso Universitario de Deportes -al ser equipo local- debe contar con tópico de primeros auxilios debidamente equipado y atendido por un profesional de la salud. De preferencia, se deberá contar con una ambulancia urbana tipo lI (transporter asistido de pacientes estables) certificada por la autoridad de Salud correspondiente

El caso será presentado a la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (CJ-FPF), la próxima semana, y será este órgano quien tome una decisión. A través de las redes sociales, Universitario de Deportes señaló que el juego quedó suspendido debido a un imprevisto técnico de la ambulancia y quedaría sujeto a reprogramación dado que la empresa Oncosalud, empresa asociada al Club, presentará documentos que demuestren el problema suscitado.

Finalmente, en el duelo estelar por la categoría Sub 15, la 'U' y Alianza Lima quedaron empatados sin goles.

