CJ sanciona a Universitario de Deportes con walk over

¿Qué está pasando en Universitario de Deportes? El último fin de semana, el plantel de la categoría Sub. 13 jugaba su pase a los cuartos de final de la Copa Federación ante Alianza Lima en la VIDU, pero el duelo no se realizó. ¿Motivo? En el campo de juego no había la ambulancia que debía ser gestionada por el equipo anfitrión (según detalla las bases del campeonato).

El caso pasó a la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, que determinó la derrota de Universitario de Deportes 0-3 ante Alianza Lima por walk over. De esta forma, los grones avanzan en la competencia.

Según versiones de la 'U' , la empresa Oncosalud, asociada al club merengue, presentará documentos que demuestren los problemas suscitado, pero no fue suficiente para evitar la derrota en el campeonato.

La noticia incómoda a la legión crema y expresaron su malestar contra la actual administración de Universitario de Deportes debido a su desorden y poca organización.

