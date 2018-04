Cinco técnicos que destacaron en el Torneo de Verano

El Torneo de Verano no solo permite analizar el rendimiento de los futbolistas más destacados, también refleja el buen trabajo realizado por los técnicos de cada equipo. Mario Salas, por ejemplo, es uno de ellos. El técnico de Sporting Cristal es el más destacado en su cargo y aquí hacemos un recuento de quienes están en esa lista.

1. Mario Salas

El DT de Sporting Cristal llegó con cierta incertidumbre a inicios de año y hoy se puede decir que tiene un equipo compacto. Los celestes demostraron que son el mejor equipo del Torneo de Verano y justos finalistas al ganar 33 puntos de 42 posibles. Mario Salas es uno de los responsables del buen momento rimense y el gestor del fútbol que hoy practica su equipo.

2. Marcelo Grioni

Pocos apostaron por el técnico de Sport Huancayo, pero él demostró que su ambición va más allá de animar el torneo. Marcelo Grioni hizo una tremenda campaña con un equipo sin muchas estrellas. Encontró en Carlos Neumann al goleador que nunca pudo ser en Real Garcilaso y convenció a sus jugadores que la posibilidad de ganar el Torneo de Verano era posible. Hoy, es uno de los finalistas.

3. Fernando Nogara

Llegó para reemplazar a Pablo Abraham de la dirección técnica y darle un nuevo impulso a un Sport Rosario que se hundía en la tabla. Logró cinco triunfos y tres derrotas, pero eso bastó para terminar segundo del Grupo A, por detrás de Sporting Cristal.

4. Enrique Meza

El técnico mexicano tomó las riendas de Melgar tras la salida de Juan Reynoso y, pese a no clasificar a la final del Torneo de Verano, supo mantener la identidad del equipo durante el certamen. Logró 25 puntos y quedó a solo 2 unidades del líder Sport Huancayo. No obstante, se conoció que no es más técnico del cuadro rojinegro.

5. Luis Flores

Es de los pocos técnicos que ascendió a Primera División y continuó en el cargo. Al mando de Binacional, 'Puchito' encontró la manera de animar el Grupo B con un plantel reducido, sin estrellas pero con coraje. Sumó 21 puntos y quedó tercero en su llave.