Cinco jugadores que dejarían Melgar tras derrota ante Alianza Lima

La derrota en semifinales del Torneo Descentralizado 2018 sí que han dejado secuelas en Melgar de Arequipa. Tras la caída en la UNSA ante Alianza Lima, cabe la posibilidad que hasta cinco jugadores del cuadro arequipeño dejen el club y no continúen en la próxima temporada.

Jean Pierre Fuentes:

El volante de 27 años tuvo un altercado con el DT colombiano Hernán Torres en la previa al encuentro y esto sería el principal detonante para que no siga en el club rojinegro. Se desconoce aún el futuro del futbolista, quien termina su vínculo con los 'characatos' a fines del 2018.

Christofer Gonzales:

'Canchita' pese a ser uno de los jugadores más regulares del plantel no seguiría por las ofertas que tiene. Su contrato también finaliza a fines de diciembre y una de sus principales ofertas es la de Universitario, quien lo quiere desde mediados del 2018. Su regreso a Colo Colo también estaría descartado, por un tema de cupos de extranjeros.

Alexis Arias:

EL 'Chaca' ya había adelantado hace algunos meses que no tiene pensando en jugar por equipos de la capital. Pero, el mediocampista estaría siendo seguido por clubes del extranjero y ello precipitaría su salida del club, con el cual tiene contrato hasta el 2019. "He escuchado cosas, sobre todo por las redes, pero me debo a Melgar este año y el próximo año. En realidad no tenía pensado eso, pues desde que llegué a Melgar el club ha ido creciendo y se ha hecho un equipo grande. Me gustaría seguir acá, mi prioridad es salir de Melgar al extranjero”, aseguró el volante.

Nilson Loyola:

El defensa del cuadro 'characato' termina su vinculación con el club a fines del 2018 y la situación del club haría que su salida sea inmimente. Alianza Lima a mediados de año lo tentó y ahora volvería a la carga por él para disputar la Copa Libertadores en el 2019.

Jhon Narváez:

Recientemente convocado a la selección de Ecuador, el zaguero central es otro de los que finaliza su contrato a fines de año y las ofertas que le llegan desde su país natal lo haría tomar la decisión de dejar Melgar tras una temporada.

