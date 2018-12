Cinco figuras de Ricardo Gareca cambiarán de equipo en enero del 2019

El año venidero traerá nuevas oportunidades para algunos integrantes de la selección peruana. Hay hasta seis jugadores que están en el universo de jugadores convocables por Ricardo Gareca, que cambiarán de aires en el 2019 con el solo objetivo de llegar de la mejor manera a la Copa América de Brasil.

Para algunos este cambio de aires significa tener la chance de acumular más minutos que le permitan asegurar su convocatoria en el equipo bicolor. Otros, simplemente serán presentados como los flamantes 'jales' y que a la vez significará una especie de 'premio' a la buena temporada que realizaron en el 2018.

Cristian Benavente

El 'Chaval' ha sido uno de los jugadores de Ricardo Gareca que más regularidad tuvo en su liga. Además, el volante fue nombrado hasta en dos oportunidades como el mejor jugadores del mes en la liga de Bélgica. El año siguiente el ex Real Madrid podría vestir las sedas del Genk ó el Brujas, dos cuadros renombrados en el fútbol belga.

Yoshimar Yotún

Su paso por la MLS no ha pasado desapercibido. 'Yoshi' tuvo grandes partidos con el Orlando City y pese a que no llegó hasta las instancias finales, en México lo han venido siguiendo. En el mercado de pases que se abrió el volante peruano ha sido ubicado en el Cruz Azul de la Liga MX, club que peleó el título en la temporada que se va.

Beto Da Silva

El atacante nacional tras no tener muchas oportunidades en el Tigres de México fue cedido a préstamo al Querétaro. Recordemos que Da Silva llegó procedente del fútbol argentino, en donde tampoco tuvo muchas oportunidades en el Argentinos Juniors.

Pedro Gallese

Luego de su frustrado pase a Boca Juniors, el portero nacional no tuvo mayores ofertas y ha seguido en el Veracruz. El equipo actualmente es último en la clasificación y la idea del 'Pulpo' es saltar hacia un club donde le permita tener mayor protagonismo, además de poder llegar en la mejor forma a la Copa América de Brasil.

Miguel Trauco

El 'Genio' prácticamente no ha jugado en lo que fue el 2018. Flamengo solo lo ha tenido como suplente y su próximo destino sería nada menos que el San Lorenzo de Almagro de la Superliga de Argentina. El lateral izquierdo busca tener la continuidad que no tuvo en Brasil y así no arriesgar su presencia en la selección peruana.

