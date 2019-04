Cinco errores de Cristal que explican mal momento en la Libertadores

El título nacional obtenido en el 2018 y la forma cómo le ganó la final del Torneo Descentralizado a Alianza Lima, hacía pensar que Sporting Cristal tenía muchas chances de realizar una buena temporada en el 2019 tanto en la Liga 1 y Copa Libertadores 2019.

Mira la caída de Cristal ante Olimpia

Pese a que aún queda mucho recorrido en el torneo local (donde es líder en solitario), y algunas otras chances en la Libertadores, los hinchas celestes no están del todo conformes con el desempeño del equipo en lo que participación internacional se refiere.

Las dos derrotas (ante Universidad de Concepción y Olimpia) y el empate ante Godoy Cruz hacen pensar que los rimenses terminarán con pocas chances de avanzar a la siguiente fase de la Copa, en la cual se ubican últimos del Grupo C con un solo punto.

A continuación explicaremos cinco puntos por los que el cuadro que dirige Claudio Vivas estaría encaminado a sumar una nueva eliminación en el campeonato continental.

No se reforzó adecuadamente

Las salidas de Gabriel Costa, Marcos López, Josepmir Ballón y hasta la de Mario Salas, parecen haber tomado por sorpresa a la dirigencia rimense, quienes desde el comienzo equivocaron el camino de las contrataciones, al elegir a Alexis Mendoza como el sucesor del 'Comandante'. Con el estratega colombiano llegaron algunos jugadores en reemplazo de los que dejaron el club, siendo Christofer Gonzáles el que llegaba con mejor 'cartel', en relación a los demás.

Cambio abrupto de técnico

Faltaba una semana para que Sporting Cristal debute en la Liga 1 y la dirigencia anunciaba la salida inesperada de Alexis Mendoza. El motivo fue la documentación incompleta de uno de los asistentes del 'colocho', por lo que Carlos Benavides, presidente del club, tuvo que admitir que fue un error de ellos al no percartarse de ese "pequeño" detalle. A los pocos días Claudio Vivas asumió como nuevo DT celeste y el partido del estreno ante Sport Huancayo hizo olvidar por un momento este "papelón" de la dirigencia cervecera.

Defensa muy frágil

En la campaña del 2018 con Mario Salas hubo partidos en donde era evidente que si había una zona donde el equipo debía reforzarse, era la defensa. Con el título en el bolsillo, los dirigentes quizá olvidaron esta alerta y solo trajeron jugadores para suplir a los que ficharon por otros equipos. Ni con Mendoza, ni con Vivas la dirigencia de Cristal evaluó la idea de fichar a un zaguero de jerarquía para poder afrontar mejor, sobre todo, la copa. El mejor ejemplo de esta falencia celeste ha sido la última presentación ante Olimpia.

Inestabilidad dirigencial

Si la salida de Alexis Mendoza, sin siquiera debutar en el Torneo Apertura llamó la atención, lo que sucedió después dejó más desconcertados a los hinchas celestes. Carlos Benavides anunciaba su salida del club y con él Claudio Vivas también tenía pensada su renuncia. Sin embargo, tras varias conversaciones Vivas reveló que decidió quedarse en el club por pedido expreso del 'Chino'.

Prioriza el torneo local

Por las últimas declaraciones de Claudio Vivas, todo apunta a que el club rimense no pretende descuidar por nada del mundo el campeonato local, es por ello que planificó el duelo ante Olimpia pensando en el próximo partido por la Liga 1 ante Ayacucho FC. Además, el no traer refuerzos de renombre (por el alto costo que puedan tener) es un indicador que la copa no ha sido una prioridad para los del Rímac. "No es excusa ni mucho menos, pero también tenemos un compromiso dentro de 48 horas. Tenemos que pensar en defender la punta el día sábado. Teníamos que repartir las dos posibilidades. Obviamente, teníamos mucha ilusión, no le podíamos dar una alegría a nuestra gente. Hay que mirar para adelante y prepararse para lo que sigue", afirmó Vivas tras la derrota ante Olimpia.

