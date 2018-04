Cinco decepciones que dejó el Torneo de Verano

El Torneo de Verano entró a su etapa final con la clasificación de Sport Huancayo a la final, donde enfrentará a Sporting Cristal por el título del certamen. Ambos equipos son los más regulares del torneo y merecen la oportunidad de pelear por ser campeones; pero no todo fue positivo durante las 14 fechas.

En contraste con la regularidad de los finalistas, están aquellos jugadores que decepcionaron dentro del campo en el Torneo de Verano. Los hinchas tenían altas expectativas; pero la suerte les dio la espalda y hoy quedaron como las grandes decepciones. Aquí hacemos un recuento de 5 de ellos.

1. Gabriel Leyes

Sin duda, la más grande decepción de Alianza Lima. Llegó el año pasado a Matute, pero nunca pudo rendir como se esperaba. Jugó 7 partidos y no marcó goles este año. No dio la talla en el Torneo de Verano ni en la Copa Libertadores y, pese a que todavía tiene contrato con el club, los hinchas piden su salida.

2. Maximiliano Lemos

Llegó este año junto a Pablo Bengoechea para reforzar Alianza Lima y su rendimiento no alcanzó las expectativas. El volante uruguayo jugó 9 partidos y no marcó goles. Alternó con poca frecuencia y no respondió a lo que se le exigía. Perdió la titularidad, no supo adaptarse al equipo y hoy es uno de los futbolistas al que se le exige mayor rendimiento.

3. Raúl Fernández

El portero de Universitario de Deportes inició el año como titular. Jugó la fase previa de la Copa Libertadores y un error suyo eliminó a los cremas del torneo. El Torneo de Verano pintaba duro para la 'U', que al no poder fichar necesitaba del apoyo de sus referentes; pero perdió la titularidad por el juvenil Patrick Zubczuk. Estuvo lesionado algunos partidos; sin embargo, su rendimiento fue irregular.

4. Juan Vargas

El capitán de Universitario de Deportes jugó 9 partidos y anotó 1 gol. Fue uno de los jugadores a los que más se le exigió, pero la irregularidad le pasó factura y no cumplió con las expectativas. Pese a ello tuvo el respaldo de Pedro Troglio y del equipo, aunque ya no es el mismo de antes.

5. Maximiliano Velasco

El delantero argentino llegó a Sport Boys como uno de los jales para este año, sin embargo su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado. Jugó 10 partidos y no marcó goles.