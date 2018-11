Cinco claves del triunfo de Alianza Lima sobre la 'U'

Dice el cántico de la barra de Alianza Lima, que aquel que no haya llorado, aquel que no haya sufrido, no es hincha blanquiazul. Y vaya que esta letra le cayó como anillo al dedo a los seguidores del cuadro victoriano que ni bien tenían viendo quince segundos a su equipo en la cancha, lamentaban que el tradicional rival, Universitario de Deportes, estaba adelante en el marcador con tanto del panameño Alberto Quintero. Sin embargo, los íntimos apelando nuevamente al estilo uruguayo, más con garra y corazón que con buen fútbol, lograron darle vuelta al marcador y ganar el Clásico con goles de los charrúas Gonzalo Godoy y Mauricio Affonso. Este resultado le permite a los pupilos de Pablo Bengoechea mantenerse en el tercer lugar del acumulado, con un partido menos y con gran chance de lograr su cupo al play off.

POR RICARDO REYES ORTIZ

1. El gol madrugador de los cremas, apenas a los 13 segundos, hizo que los íntimos apelen al amor propio y se vayan con todo en busca de un mejor resultado porque una derrota les mermaba su chance de seguir ilusionado con llegar al play off. La ‘U’ cometió el error de tirarse atrás, como cuidando el 1-0, pero eso le costó caro porque en el segundo tiempo Alianza salió con todo.

2. Los cremas, tres minutos después de abrir el marcador, tuvieron una situación clara de aumentar el marcador, pero el remate de Javier Núñez no tuvo la fuerza necesaria y la controló el experimentado arquero Leao Butrón. Y como en esta clase de partidos, goles que no haces, goles que te hacen, los íntimos empezaron a tocar la puerta de Patrick Zubczuk.

3. En el segundo tiempo, el DT blanquiazul replanteó su formación buscando asegurar el balón en la mitad de la cancha y dándole mayor poderío a la ofensiva de su equipo. Bengoechea mandó a la cancha a Óscar Vílchez y Kevin Quevedo por -un esta vez improductivo- Maximiliano Lemos y Luis Garro, quien tuvo muchos problemas para controlar a los atacantes cremas en el primer tiempo.

4. Tras un centro de esquina de Hohberg, el ‘Kaiser’ Gonzalo Godoy pelea el balón aéreo con Ángel Romero y el balón le quedó ahí, servido para que saque un fuerte remate y venza al arquero Zubczuk y darle el empate parcial a los victorianos. Los íntimos pudieron aumentar el marcador, pero un penal cobrado por Hohberg fue desviado en gran forma por el golero de la ‘U’.

5. Luego del penal fallado por los íntimos, se pensó que el equipo de Bengoechea se iba a caer anímicamente, pero ellos necesitaban los tres puntos para seguir soñando con el play off que les daría la chance de lugar por el bicampeonato y entonces apareció la figura del ‘Tanque’ Mauricio Affonso para sacarse la marca de dos cremas y sacó un remate de izquierda antes de entrar al área para poner el 2-1 final.