Cusco se ha convertido en el lugar en el mundo de Daniel Ferreyra. Ahí consiguió el ascenso con Sport Boys en 2017, tuvo una buena campaña con Real Garcilaso y ahora defiende el arco de Cienciano de Cusco, club que le abrió las puertas en esta temporada y con el que desea ganar cosas importantes esta temporada.

Mientras aguarda el reinicio del campeonato, el ‘Canguro’, se prepara en su hogar para mantener el nivel y evitar que su arco sea vulnerado.

¿Cómo te ha tomado esta cuarentena y cómo la estás llevando?

La estoy tomando tranquilo, creo que es la mejor opción para que baje la curva de contagio. Además permite que el sistema sanitario explote. Tomo esta cuarentena de la mejor manera y con responsabilidad sobre todo.

¿Cómo está tu familia en Argentina?

Por suerte bien, haciendo lo mismo que acá. Ellos arrancaron la cuarentena absoluta cinco días después y están tratando de llevar esto con responsabilidad. En Argentina están igual que acá con el tema de contagios, así que esperemos que esos números se mantengan y no suban.

¿Qué medidas ha tomado Cienciano mientras dura la cuarentena?

Apenas se supo esto el club tomó la decisión de frenar los entrenamientos, siguiendo las indicaciones del ministerio de salud, creo que fue lo más responsable que hizo. También nos manda trabajos el ‘profe’ Miguel Solá, para realizar en casa.

¿Cómo te las vienes arreglando para hacer los ejercicios, por qué el arquero necesita espacio para trabajar?

Yo tengo un poco de espacio en el garaje y en mi casa tengo algunos implementos de fortalecimiento. Entreno todos los días, algunos en doble turno, trató de mantenerme físicamente, estoy llevando la vida de cuando entrenaba con el club, respetando los horarios y cuidándome con las comidas.

¿En qué consisten las rutinas de trabajo?

Entrenamiento funcional, algunas pasada (corriendo) subo escaleras y todo lo que manda el ‘profe’.

¿Qué más haces durante el resto del día?

Aprovecho para leer, estoy con mi señora, con mis hijos, jugando juegos de mesa, es una cuarentena linda la que estamos pasando, felices.

¿Cómo evalúas que será el renicio del campeonato para Cienciano?

Va a ser complicado para todos, me parece. Pienso que va a tener que haber un tiempo, entre que volvamos a entrenar y se vuelva a activar el torneo, porque es como empezar de cero, no hemos tenido contacto con la pelota y va a ser como enero. Por eso creo que tiene que haber un tiempo entre que se vuelve a entrenar y se vuelva a jugar.

¿En algún momento (luego de obtener la nacionalización) soñaste con llegar a la selección peruana?

Sí, por supuesto. Lo he dicho muchas veces y lo sigo soñando hasta el día que me retire (risas), es algo que siempre va a estar presente.

¿Qué recuerdo tienes de ese 2017 que ascendiste con Sport Boys?

Espectacular, fue un momento de felicidad plena, absoluta, coronado con que me pudo acompañar mi señora, que cuando salí campeón con Melgar no pudo estar. Fue un momento muy lindo en mi carrera.

¿Volverías a Sport Boys en algún momento?

Por su puesto que volvería al Boys.

¿Qué tan cerca estuviste de fichar por la ‘U’?

Muy cerca. A medio paso.

¿Algún otro grande se interesó por ti?

Si, tuve varias ofertas. Hace 12 años que juego acá y siempre hubieron llamadas.

¿Cuál es el delantero más complicado que has enfrentado?

Esa pregunta es complicada, pero de chico recuerdo cuando empece a entrenar en primera en River Plata, todavía estaba el ‘Matador’ Salas y no recuerdo haber enfrentado a un delantero que defina tan bien, era impresionante, implacable. Otro es Lucas Pratto, muy difícil de agarrar.

¿Cuál es tu referente en el arco?

Mi referente siempre fue Peter Schmeichel, de chico lo veía, lo seguía en el Manchester United y en la selección de Dinamarca. Un arquero increíble, con voz de mando, siempre fue el referente. Luego aparecieron arqueros como Neuer, quien hizo que todos cambiemos nuestra forma de tapar, nos obligó a ser parte del juego en ofensiva, y eso generó un gran cambio en mi forma de tapar, pero mi referente siempre ha sido Schmeichel.

¿Cuáles consideras que han sido tus mejores atajadas?

Se me vienen a la mente los penales ante Vallejo en la final del ascenso. Un mano a mano que le atajó a Da Silva en el Nacional con Melgar. Un penal que le atajó al Boys con José Gálvez al último minuto y una pelota que le sacó a Montaño en un San Martín-UTC, lo recuerdo porque ese día falleció mi padre, fue una pelota increíble.

¿Qué mensaje le darías a la gente en este momento complicado?

Que le sigan haciendo caso a las autoridades, que no le hagan caso a esa gente que haba y habla sin saber . Que las autoridades nos dicen que no debemos salir, si ponen restricciones al transito, si diferencian los días para que salgan hombres y mujeres, hagamos caso. Tratemos de cuidarnos y de no contagiarnos, la idea acá es que no explote el sistema sanitario y que los que necesiten los equipos, los puedan utilizar. Decirle a la gente que tenga esperanza, hemos pasado otras pandemias, así que creo que vamos a superar esto. Pero es muy importante hacerle caso a las autoridades.