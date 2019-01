Christofer Gonzales: "Vamos a dar el golpe en la Copa Libertadores"

Este lunes se realizó la presentación oficial de Christofer Gonzales como nuevo jugador de Sporting Cristal. El volante, exUniversitario y Melgar, confía en que su nuevo equipo realizará una gran participación en la Copa Libertadores. El objetivo principal de los celestes en este inicio de año es clasificar a los octavos de final.

Para arrancar, 'Canchita' expresó su alegría tras haber fichado por Sporting Cristal: "Feliz y contento, vengo a dar lo mejor de mí. Lo principal es que tengo en mente muchas cosas en esta institución y me voy a entregar al máximo. Me siento bien, voy a estar con compañeros con los que he compartido anteriormente y me han recibido de la mejor manera", indicó en conferencia.

Además, tiene la plena confianza de que harán una buena Copa Libertadores: "La Copa Libertadores me ilusiona mucho y sé que vamos a dar el golpe. Tenemos que trabajar de la mejor manera", y que este torneo le servirá para su carrera: "Si tu rendimiento es bueno claramente está que se te van a abrir muchas puertas. Tuve la dicha de poder jugar una Libertadores con Colo Colo y sé en qué nivel se juega", agregó.

Video: Sporting Cristal

Justamente este tema influyó en su decisión de fichar por Sporting Cristal, sin olvidar a la selección peruana: "Sporting Cristal era muy buena opción y disputar la Copa Libertadores son las razones que me animaron. Igual el tema de tener una oportunidad en la selección peruana", expresó el jugador de 26 años.

