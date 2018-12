Christofer Gonzales se encuentra en Chile para definir su futuro

Universitario de Deportes tiene toda la intención de sumar a Christofer Gonzales para la temporada 2019. El volante, que ya finalizó su préstamo con Melgar, ha viajado a Chile para definir junto a Colo Colo -club dueño de su carta pase- cuál será su próximo destino.

"Me interesa tener continuidad. Una decisión personal que he podido tomar es buscar nuevos aires y no regresar nuevamente a Colo Colo. Va a primar lo futbolístico, lo económico vendrá más adelante, lo futbolístico es lo primordial", fueron las palabras de Christofer Gonzales, con las que le abría una posibilidad de ir a Universitario.

De otro lado, cabe recordar que tampoco ha descartado una renovación del préstamo que tenía con Melgar, un club que año tras año en las últimas temporadas viene peleando el Descentralizado y donde cerró un gran 2018, alcanzando las semifinales del campeonato.

El plan B de Universitario en caso no llegue 'Canchita' es Alexi Gómez, aunque también será complicado debido a que el jugador es pretendido por Gimnasia y Esgrima La Plata de Pedro Troglio, que va en serio por el fichaje de la 'Hiena'.

