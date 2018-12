¿Se aleja de Universitario? Christofer Gonzales habló sobre su futuro

Universitario de Deportes es el candidato número 1 para quedarse con Christofer Gonzales en el 2019. 'Canchita', quien aún tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre del próximo año (está a préstamo en Melgar), reveló su deseo de quedarse más tiempo en el club arequipeño.

"Sin duda que me gustaría continuar aquí pero no depende mucho de mi, si es así pues yo muy contento y feliz de poder estar acá, pero si no se llega a dar o concretar. Le desearía lo mejor a los compañeros", dijo Christofer Gonzales desde Arequipa, confensado su deseo de permanecer en Melgar.

Además, confirmó que las negociaciones con Melgar han iniciado para poder renovar, aunque nada es seguro: "Se han dado conversaciones de club a club, como lo recalco han habido conversaciones y seguramente capáz de mi futuro ya quedará en esta semana o la próxima habrá un panorama más claro sobre eso, pero si hay conversaciones dadas", finalizó Christofer Gonzales.

Esta temporada, Christofer Gonzales jugó 13 partidos con la camiseta de Melgar, elevó su nivel al punto que fue convocado a la selección peruana y marcó 4 goles con los arequipeños.

