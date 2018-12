Christofer Gonzales no irá a Colo Colo y abre las puertas a Universitario

Christofer Gonzales es una de las grandes opciones que tiene Universitario de Deportes para sumarlo como refuerzo de cara a la temporada 2019, donde no quieren pelear más el descenso.

'Canchita' descartó cualquier posibilidad de retornar a Colo Colo: "Me interesa tener continuidad. Una decisión personal que he podido tomar es buscar nuevos aires y no regresar nuevamente a Colo Colo. Va a primar lo futbolístico, lo económico vendrá más adelante, lo futbolístico es lo primordial", dijo Christofer Gonzales a RPP.

Además, habló del tema de Universitario de Deportes y la opción de volver al club, algo que no descartó: "Vamos a ver qué puede pasar. Gracias a Dios hay opciones. Voy a tener que ver y definir de la mejor manera", agregó el actual volante de Melgar, con el que realizó un gran Torneo Clausura.

Y justamente hablando de su buen año, habló del objetivo que tiene en mente, la selección peruana: "Se viene un año con muchos desafíos y tengo que parepararme bien para poder estar (bien)", finalizó el volante de 26 años que marcó 4 goles desde que llegó a Melgar.

